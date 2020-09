Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,17 EUR -0,23% (30.09.2020, 14:22)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,24 EUR +1,09% (30.09.2020, 14:08)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (30.09.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) mit einer Halteempfehlung auf.Im Rahmen der Abspaltung der Siemens Energy AG aus der Siemens AG werde Siemens Energy seit Montag, 28. September, an der Börse notiert. Siemens Energy betrete das Börsenparkett als Restrukturierungsstory. Hierzu sei dem Unternehmen ein solides finanzielles Fundament mitgegeben worden. Die Herausforderungen seien aber hoch. Der Umbau werde an vielen Stellen auf Widerstände treffen (z.B. Gewerkschaften) und sei damit kein Selbstläufer. Gleichzeitig seien die globalen Marktchancen aussichtsreich. Die Siemens Energy-Aktie dürfte vor allem für sehr langfristig orientierte Anleger interessant sein.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, nimmt die Coverage für die Siemens Energy-Aktie mit dem Votum "halten" auf. Das Kursziel laute EUR 24,00. (Analyse vom 30.09.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens Energy AG": Keine vorhanden.