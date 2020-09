Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) sei um 6,4% vorgerückt, nachdem die EU-Flugaufsichtsbehörde EASA Aussagen getätigt habe, wonach die Sicherheitsüberprüfungen des Fliegers 737 MAX im November abgeschlossen und mit einer Aufhebung des Flugverbots bis zum Jahresende gerechnet werden könnte.



Für die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) sei es gestern um 5,9% aufwärts gegangen, nachdem am Wochenende mit Manfred Knof ein neuer Vorstandschef vorgestellt worden sei. Aktuell verantworte Knof die Privatkundensparte der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und sei bis 2017 Chef von Allianz Deutschland gewesen.



Der Halbleiter-Hersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) berichte heute nachbörslich seine Q4-Zahlen, welche weitere Aufschlüsse über das Angebots/Nachfrage-Verhältnis und die Preissituation am Speicherchip-Markt geben sollte, was das Sentiment im Halbleiter-Bereich durchaus beeinflussen könnte. (29.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern feierte Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) sein Börsendebüt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe das darin gebündelte Energiegeschäft per Spin-Off an die Börse gebracht. Obwohl Siemens Energy dabei nicht die von Analysten erwartete Marktbewertung erreicht habe, hätten sich Siemens-Aktionäre dennoch freuen können, da der Wert der übertragenen Siemens Energy-Aktien den Abschlag auf ihre Siemens AG-Aktien klar überstiegen habe. Bereinigt um den Wert der abgespaltenen Siemens Energy-Aktien habe die Siemens AG-Aktie mit einem Plus von annähernd 10% geschlossen.