Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,56 EUR -0,38% (04.08.2021, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,57 EUR +1,16% (03.08.2021)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (04.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Probleme bei der Wind-Tochter Siemens Gamesa hätten auch Siemens Energy im dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres stark belastet. Der Energietechnikkonzern sei nach zwei Quartalen mit schwarzen Zahlen wieder in die Verlustzone gerutscht. An der Börse komme das nicht gut an, die Aktie rutsche im frühen Handel ans DAX-Ende.Siemens Energy habe auch eine neue, pessimistischere Ergebnisprognose abgegeben, nachdem die alte bereits Mitte Juli kassiert worden sei. So solle die um Sondereffekte bereinigte operative Marge 2020/21 nun bei zwei bis "unter drei" Prozent liegen. Die ursprüngliche Prognose habe bei drei bis fünf Prozent gelegen. Der Rest des Ausblicks sei bestätigt worden. Beim Umsatz gehe der Energietechnikkonzern weiter von einem Anstieg von drei bis acht Prozent sowie einem sehr starken Anstieg des Gewinns nach Steuern aus.Die ebenfalls börsennotierte Tochter Siemens Gamesa habe wegen anhaltender Probleme im Geschäft mit Windanlagen an Land (Onshore) im dritten Quartal Verluste geschrieben und ihrerseits den Ausblick gekappt. Zudem habe der Windkonzern seine Profitabilitätsziele für das Onshore-Geschäft nach hinten verschoben.Dies habe auch den Münchner Mutterkonzern belastet. Im dritten Quartal habe Siemens Energy einen Verlust von 307 Millionen Euro verbucht. Im Vorjahresquartal sei hingegen unter anderem wegen Abschreibungen auf die im Umbau befindliche Sparte Gas and Power (GP) ein deutlich höherer Verlust von rund 1,1 Milliarden Euro angefallen. Nach Gewinnen in den zwei Quartalen zuvor sei das Unternehmen nun auch nach neun Monaten wieder in die roten Zahlen gerutscht.Der Umsatz habe um 8,8 Prozent auf rund 7,3 Milliarden Euro zugenommen. Dagegen sei der Auftragseingang um fast 37 Prozent auf 5,95 Milliarden Euro gefallen. Dies sei auf herbe Rückgänge bei Siemens Gamesa zurückzuführen gewesen, während Gas & Power habe zulegen können. Allerdings habe Gamesa im vergangenen Jahr von einigen Großaufträgen für Windanlagen auf See (Offshore) profitiert.Die Probleme bei Siemens Gamesa würden belasten. Dass gerade die Tochter, die für die Zukunft stehen solle, schwächele, komme an der Börse nicht gut an.Anleger sollten nach dem erneuten Rücksetzer weiter abwarten. Wer auf eine Erholung bei Gamesa setzen will, sollte dies wenn dann über ein Direktinvestment tun, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2021)