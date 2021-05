Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine aufregende Woche liege hinter Siemens Gamesa und der Mutter Siemens Energy. Nach spanischen Medienberichten über ein mögliches Delisting des Turbinenbauers nach einer Übernahme sei die Aktie zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt. Nach dem Dementi habe sich die Lage nun beruhigt. Doch die Frage bleibe, wie es mit der Gamesa-Beteiligung weitergehe.18,1 Milliarden Euro bringe Siemens Gamesa inzwischen an der Börse selbst auf die Waage. Nur knapp größer sei die Mutter Siemens Energy mit einer Marktkapitalisierung von 18,8 Milliarden Euro. Die 67,07-prozentige Beteiligung an Gamesa decke damit immerhin satte 65 Prozent des Börsenwerts des DAX-Konzerns ab. Und auch strategisch sei die Bedeutung des Turbinenbauers groß.Durch die Energiewende verliere Siemens Energy Teile seines langjährigen Kerngeschäfts. Gerade die Nachfrage nach großen Gasturbinen gehe bereits seit Längerem zurück. Umso wichtiger sei es, die Position in der neuen Energiewelt zu festigen. Windenergie spiele hier eine entscheidende Rolle - und gerade Siemens Gamesa als Marktführer bei Offshore-Windkraft verspreche viel Potenzial.Die Übernahme sei zwar dementiert worden. Doch langfristig seien die aktuellen Strukturen undankbar. Siemens Energy könne bei der Tochter nicht durchregieren. Da ein Verkauf angesichts der hohen Bedeutung für die Zukunft quasi keine Option sei, scheine eine Aufstockung der Beteiligung mittelfristig trotz allem wahrscheinlich. Beide Aktien dürften davon profitieren.Während Siemens Gamesa ohnehin weiter laufende Empfehlung bleibt, sollten Neueinsteiger bei Siemens Energy (zuletzt mit 14 Prozent Gewinn ausgestoppt) noch abwarten, bis sich das Chartbild aufhellt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2021)