Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (09.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Während die USA den Import von russischem Öl gestoppt hätten, werde hierzulande noch heiß über ein mögliches Embargo diskutiert. In allen Fällen möchte man sich künftig weniger von Russland abhängig machen. Clevere Lösungen für eine schnelle Energiewende seien jetzt gefragt. Siemens Energy, die von dieser Entwicklung profitieren dürften, seien heute jedoch unter Druck geraten. Das seien die Hintergründe.Nach der zwölfprozentigen Rally am Montag und Dienstag zeige sich die Siemens Energy-Aktie heute von ihrer schwachen Seite. Mitunter habe ein neues Analystenrating auf die Stimmung gedrückt. So habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Siemens Energy auf "underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Analyst Nicholas Green habe in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Zuversicht geäußert, dass europäische Investitionsgüter-Unternehmen die Russland-Sanktionen und steigende Rohstoffkosten gut verkraften könnten. Er erwarte allgemein nur begrenzten Einfluss auf die Gewinnentwicklung. Nach dem Kursrutsch könnten Anleger zugreifen bei Aktien führender Wachstumsunternehmen mit günstiger Bewertung. Siemens Energy sei derweil aber ein Branchenwert mit recht hohen Gewinnrisiken im Vergleich zu den Erwartungen.Sollte das Papier die Trendlinie nicht innerhalb der nächsten Tage überwinden können, wäre das Abprallen als Verkaufssignal zu werten und es müsste mit erneuten Rücksetzern in den Bereich um 20 Euro gerechnet werden. Glücke dagegen das Kaufsignal, sei eine dynamische Bewegung bis an den GD200 bei 23,07 Euro wahrscheinlich. Darüber dürfte die Horizontale bei 25,60 Euro in Angriff genommen werden.Wieder sei die Trendwende nicht geglückt. Anleger sollten daher weiterhin von einem Kauf absehen. Erst wenn der nachhaltige Sprung über die Abwärtstrendlinie glückt, können mutige Trader einen Fuß in die Türe stellen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)