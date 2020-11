Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (26.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Das Trendthema Wasserstoff beschäftige die Börsen nach wie vor. Auch die inzwischen eigenständige Siemens-Tochter Siemens Energy beschäftige sich mit dem potenziellen Milliardenmarkt und wolle ein Stück vom Kuchen abhaben. Eine wichtige Rolle für den Durchbruch bei grünem Wasserstoff könnte dabei Russland spielen.Russland wolle zu einem Hauptlieferanten für klimaschonenden Wasserstoff nach Deutschland werden. "Wir sind in engem Kontakt mit deutschen Unternehmen, um bei Wasserstoff auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten", habe Russlands stellvertretender Energieminister Pawel Sorokin beim Branchenforum der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau gesagt. "Bei der Herstellung, beim Transport und beim Verbrauch von Wasserstoff." Deutsche und russische Firmen würden sich laut AHK für gemeinsame Pilotprojekte zu nachhaltiger Energie stark machen wollen."Russland ist bereits einer der größten Erdgasexporteure, hat daher die Infrastruktur, um ein Akteur auf dem Gebiet der Wasserstoffenergie zu sein", habe etwa Markus Schöffel vom Industriekonzern thyssenkrupp gesagt. Die Möglichkeiten, in Russland Erneuerbare Energien zu erzeugen, seien ebenfalls "gigantisch". Armin Schnettler, Chef des New Energy Business von Siemens Energy, habe erklärt, man sei "bereits in Gesprächen über Großprojekte".Anleger lassen die Gewinne laufen, die Bewertung ist noch immer günstig, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)Mit Material von dpa-AFX