Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

24,64 EUR -4,75% (15.07.2021, 08:14)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,78 EUR -1,75% (14.07.2021, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (15.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Siemens Gamesa senke nach hohen Belastungen aus der Neubewertung von Projekten seine Gewinnprognose. Vor allem anziehende Rohmaterialpreise und höhere Anlaufkosten würden bremsen. Das falle auch auf die Konzernmutter Siemens Energy zurück, wie das DAX-Unternehmen am Mittwochabend in der Folge bekannt gegeben habe.Siemens Energy werde demnach seine operative Konzern-Margenprognose bei der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen von drei bis fünf Prozent für das Geschäftsjahr (Ende September) verfehlen. Der Konzern-Umsatzausblick bei den Münchenern bleibe.Siemens Energy habe darauf verwiesen, dass für die Sparte Gas & Power mit der Energieerzeugungstechnik der Ausblick bestehen bleibe und sich das Geschäft wie erwartet entwickle. Aufgrund der Schwäche bei Siemens Gamesa würden die Ergebnisse des Konzerns aus dem abgelaufenen Quartal aber voraussichtlich die Marktprognosen verfehlen. Siemens Energy lege seine Quartalszahlen am 4. August vor.DER AKTIONÄR bleibt aber langfristig zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)