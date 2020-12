Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

26,46 EUR +2,48% (16.12.2020, 13:59)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

26,40 EUR +2,40% (16.12.2020, 13:45)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Ende September habe der Siemens-Konzern seine Energiesparte Siemens Energy zu 22,01 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Im Anschluss habe der Kurs deutlich angezogen. Nach einer kurzen Verschnaufpause sei Anfang Dezember der Startschuss für eine Trendfortsetzung gefallen, die von einer Reihe positiver Analystenstimmen begleitet werde.Was habe Siemens Energy zu bieten? Auf der einen Seite stehe die ehemalige Siemens-Sparte Gas and Power, in der sowohl Technologien zur fossilen Energieerzeugung wie auch zur Stromübertragung gebündelt seien. Auf der anderen Seite gab Siemens seinen 67-prozentigen Anteil an dem ebenfalls börsennotierten Windanlagenbauer Siemens Gamesa mit, der in Spanien sitzt, so der Experte Michael Schröder.Siemens-Energy-Chef Christian Bruch stehe nun vor der Aufgabe, aus den beiden sehr unterschiedlichen Geschäften einen schlagkräftigen Konzern zu formen. Dabei stehe als allererstes die Profitabilität im Vordergrund.Die Analysten würden den Daumen heben. Erst gestern Abend habe die französische Großbank Société Générale das Kursziel von 26 auf 30 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen. Die Deutsche Bank habe bereits vor wenigen Tagen das Kursziel von 27 auf 30 Euro angehoben. Morgan Stanley habe kurz vorher den fairen Wert der Aktie mit 29 Euro bestätigt.DER AKTIONÄR ist ebenfalls zuversichtlich gestimmt und spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2020)