33,93 EUR +5,60% (08.01.2021, 15:32)



33,90 EUR +6,40% (08.01.2021, 15:17)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (08.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit einem Plus von mehr als sechs Prozent führe Siemens Energy den MDAX am Freitag einmal mehr an. Erstmals in der Börsengeschichte sei der Aktie sogar der Sprung über die 34-Euro-Marke gelungen. Schwung verleihe weiterhin die "Green Tech"-Rally, die Aktien mit Bezug zur neuen Energiewelt auf breiter Front beflügle.Mehrere Faktoren würden die hohe Nachfrage nach Energieaktien begünstigen. So würden die EU mit dem Green New Deal und die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden massive Investitionen in Erneuerbare Energien und die zugehörige Infrastruktur planen. Durch den Wahlsieg der Demokraten in Georgia habe Biden hier nun freie Hand und könne auch dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten.Hinzu komme das sogenannte ESG-Investing. Environment, Social and Governance - zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - würden nicht nur für Unternehmen immer wichtiger. Auch viele Anleger und dabei vor allem institutionelle Investoren würden darauf achten, dass im Portfolio nur Aktien auftauchen würden, die entsprechende Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Das treibe die Nachfrage.Siemens Energy sei an der Börse bislang eine Erfolgsgeschichte. Werde der DAX auf 40 Werte erweitert, dürfte als Belohnung der Aufstieg in den deutschen Leitindex folgen. Dann könnten noch mehr Investoren auf die ehemalige Siemens-Tochter aufmerksam werden - und die Kurse so weiter steigen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)