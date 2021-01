Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

31,78 EUR +3,15% (07.01.2021, 15:08)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

31,76 EUR +3,28% (07.01.2021, 14:54)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit der Aufnahme in den MDAX kenne die Siemens Energy-Aktie nur noch den Weg nach oben. Am Donnerstag setze sich dieser Aufwärtstrend fort. Schwung verleihe dem Energietechnikkonzern ein positiver Analystenkommentar.2021 werde für Siemens Energy ein Schlüsseljahr, so Alexander Virgo, Analyst der Bank of America. Durch die Beteiligung an Siemens Gamesa profitiere der Konzern vom schnell wachsenden Windkraftgeschäft. Virgo habe das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie deshalb deutlich von 39 auf 46 Euro erhöht und die Aktie auch auf die "Europe 1 List" gesetzt.Auf dem gegenwärtigen Niveau sehe der Experte damit noch ein Potenzial von rund 50 Prozent. Von seinen Kollegen hebe er sich damit deutlich ab. 18 Analysten würden derzeit regelmäßig Siemens Energy covern. Am optimistischsten habe sich bislang Ajay Patel von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 32,20 Euro geäußert.Die Aktie hat auch auf dem aktuellen Niveau noch Potenzial, zumal gerade die werthaltige Beteiligung an Siemens Gamesa angesichts der starken Aussichten für Erneuerbare Energien weiter an Wert zulegen dürfte, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link