Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach einem schwachen Handelsauftakt sei die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag ins Plus gedreht. Grund dafür seien einmal mehr neue Gerüchte um die wichtige Tochter Siemens Gamesa. Laut einem Medienbericht sei nicht nur die Komplettübernahme eine Option, sondern auch der Verkauf der Beteiligung. Es bleibe spannend.Wie das "Manager Magazin" berichte, erwäge Ex-Siemens ( ISIN DE0007236101 WKN 723610 )-Chef und Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser mehrere Alternativen. Auch ein Verkauf von Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 ) solle bereits diskutiert worden sein. Auf der Hauptversammlung von Siemens Gamesa wolle er am heutigen Donnerstag mit dem 75-jährigen Francisco Belil Creixell nun einen neuen Kontrolleur in den Aufsichtsrat wählen lassen. Auch wenn große Investoren wie Deka oder Union Investment wegen dessen Alter und mangelnder Wind-Expertise gegen die Wahl seien, könne Siemens Energy diese wohl problemlos durchboxen.Der Plan dahinter: Sowohl ein Aufkauf von Gamesa als auch eine mögliche Abtrennung oder gar eine Abwicklung des alten Gamesa-Geschäfts, das wegen der Probleme bei der Integration immer wieder Belastungen mit sich bringe, würden in Spanien für viel Aufregung sorgen. Belil werde nachgesagt, solche Wellen gut glätten zu können. Er habe einen sehr guten Ruf in Spanien und habe in dem Land bereits den Siemens-Schmiergeldskandal Ende der 2000er Jahre relativ geräuschlos beenden können.Vorerst warten Anleger aber hier weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link