Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

18,88 EUR -2,43% (20.04.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,56 EUR +2,81% (19.04.2022)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (20.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy leide auch im zweiten Quartal unter seiner Windkrafttochter Gamesa. Wie auch diese prüfe der Münchener Konzern daher nun seine Jahresprognose, habe das Unternehmen am späten Dienstagabend mitgeteilt. Die Aktie von Siemens Energy habe im Vergleich zum Xetra-Schluss daraufhin leicht nachgegeben.Bisher habe der Vorstand eine vergleichbare Umsatzerlösentwicklung (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von minus zwei bis plus drei Prozent und eine angepasste EBITA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereffekten in einer Bandbreite von plus zwei bis plus vier Prozent erwartet.Hintergrund für die Schwierigkeiten sei zum einen der Krieg gegen die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland. Dadurch seien die "Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit von Siemens Energy herausfordernder geworden". Siemens Energy halte alle Sanktionen ein und habe sämtliches Neugeschäft in Russland gestoppt. Als Folge des Krieges sehe Siemens Energy erste Auswirkungen auf Umsatz und Profitabilität und sehe sich mit einer Verschärfung der bestehenden Beeinträchtigungen der Lieferketten konfrontiert. Zum anderen nähmen die Auswirkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Situation in China zu.Die Aktie von Siemens Energy habe in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck gestanden. Derzeit versuche sich das Papier an einer Bodenbildung. Eine schnelle Erholung lasse aber weiter auf sich warten.Vor einem Neueinstieg sollten Anleger ein positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2022)Mit Material von dpa-AFX