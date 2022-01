Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,27 EUR +3,33% (03.01.2022, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,26 EUR +3,42% (03.01.2022, 13:18)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (03.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Das Börsenjahr 2021 habe Siemens Energy als DAX -Schlusslicht beendet. Die langfristigen Aussichten seien angesichts des technologischen Know-hows und der starken Position für die neue Energiewelt zwar gar nicht schlecht. Doch die teils hausgemachten Probleme vor allem bei der Tochter Siemens Gamesa würden belasten. Investoren würden eine Lösung fordern.Viele sähen den Kern des Problems in der komplizierten Struktur. Siemens Energy halte lediglich 67 Prozent an der Windtochter Gamesa. Damit könne der DAX-Konzern nicht durchregieren, sondern nur über den Aufsichtsrat Einfluss nehmen. "Durch eine Vollintegration könnte Siemens Energy einfacher durchregieren", habe etwa Ingo Speich von Deka Investment dem "Handelsblatt" gesagt.In die gleiche Kerbe schlage im "Handelsblatt" auch Vera Diehl von Union Investment. "Natürlich wäre eine Vollintegration von Siemens Gamesa die beste Lösung", sage sie. Allerdings fehle kurzfristig der finanzielle Spielraum. "Daher muss das Managementteam von Siemens Energy die Prozesse von Gamesa ganz eng begleiten." Auf Sicht sei eher ein Aktientauschangebot denkbar als eine Übernahme durch Barmittel.Eine solch schwache Kursentwicklung bei Siemens Energy wie 2021 sei im neuen Jahr nicht mehr zu erwarten. Sollte es positive News von Gamesa geben, könnte vielmehr das Comeback beginnen. Eine Übernahme scheine auch zumindest denkbar. Doch noch sei das Chartbild angeschlagen, der Konzern müsse erst wieder Vertrauen zurückgewinnen.Anleger sollten deshalb derzeit noch nichts überstürzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 03.01.2022)