Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: DAX-Flop 2021 mit -24,9% - AktiennewsDer Energiekonzern Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) hat wegen Problemen bei seiner Windkraft-Tochter Gamesa Mitte des Jahres eine Gewinnwarnung ausgegeben und die Börse damit völlig auf dem falschen Fuß erwischt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Folge sei ein Kursrutsch gewesen, von dem sich die Aktie bis heute nicht erholt habe. Immerhin sei es dem Papier gelungen, sich zu stabilisieren. Ein Grund: die Q4-Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet. Außerdem sei der Konzern zuversichtlich, die Probleme bei Gamesa bald in den Griff zu bekommen. Rückhalt komme überdies von Analysten. Die meisten würden die Aktie für deutlich unterbewertet halten - und würden dabei unter anderem auf die zuletzt starken Auftragseingänge und den positive Free-Cashflow vor Steuern verweisen. Mit einem Bonus Cap-Zertifikat können Anleger gut gepuffert auf wieder bessere Zeiten setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)