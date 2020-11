Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (10.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR).Erstmals seit dem Börsengang und der Abspaltung vom Mutterkonzern habe Siemens Energy am Dienstag Jahreszahlen vorgelegt. Hohe Abschreibungen hätten Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr tief in die Verlustzone gedrückt. Unter dem Strich habe 2019/20 (per 30. September) ein Minus von fast 1,9 Milliarden Euro gestanden, so der Siemens-Ableger.Dabei hätten Abschreibungen unter anderem auf das schwache Geschäft mit aeroderivativen Gasturbinen, Restrukturierungskosten sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit der Abspaltung mit insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro zu Buche geschlagen. Wie bereits angekündigt, wolle Siemens Energy keine Dividende ausschütten.Operativ habe der Konzern seine Ziele erreicht. So sei der Umsatz um fünf Prozent auf 27,5 Milliarden Euro gesunken. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) habe ein Fehlbetrag von 17 Millionen Euro gestanden, nach einem Gewinn von 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge habe bei minus 0,1 Prozent gelegen. Das Management um Konzernchef Christian Bruch habe Anfang September ein Umsatzminus von bis zu fünf Prozent sowie eine Ebita-Marge von minus einem bis plus einem Prozent in Aussicht gestellt.Durch die deutliche Senkung von Lagerbeständen sowie Forderungen bei Gas and Power habe der Konzern einen robusten freien Mittelzufluss von 977 Millionen Euro vor Steuern erzielen können.Die Aktie von Siemens Energy reagiere am frühen Morgen bei Lang & Schwarz mit einem leichten Minus. Zuletzt habe sich das Papier von seinen jüngsten Tiefs deutlich erholen können. Viel passiert sei bei Siemens Energy seit dem Börsengang aber noch nicht. Die Bewertung sei in jedem Fall attraktiv und die Aktie habe Luft nach oben - auch, wenn Rückschläge immer wieder einkalkuliert werden müssten.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät zum Kauf - der Stopp bleibt bei 17,85 Euro. (Analyse vom 10.11.2020)