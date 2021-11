Solange sich aber noch keine nachhaltige Trendwende abzeichnet, bleibt die Aktie kein Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,28 EUR +3,52% (10.11.2021, 15:39)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,38 EUR +3,25% (10.11.2021, 15:24)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (10.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energiekonzern Siemens Energy habe am heutigen Mittwoch die Ergebnisse des gebrochenen Geschäftsjahres präsentiert. Zwar habe das Unternehmen noch immer rote Zahlen ausgewiesen, doch der Verlust sei im Vergleich zum letzten Jahr deutlich geringer ausgefallen. Die Aktie notiere folgerichtig deutlich im Plus.Die Probleme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sowie die anhaltende Restrukturierung in der Energietechnik hätten den DAX-Konzern Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr belastet. So habe das Unternehmen sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr rote Zahlen geschrieben. Dennoch wolle Siemens Energy im ersten vollständigen Jahr seines Bestehens den Aktionären eine kleine Dividende zahlen, wie es bei der Veröffentlichung der Zahlen am Mittwoch in München geheißen habe.Konzernchef Christian Bruch habe sich zufrieden mit dem Jahr gezeigt - insbesondere mit dem verbesserten operativen Ergebnis in der Sparte Gas and Power. Dass der Konzern am Ende immer noch Verlust mache, liege "neben den bekannten Problemen im Onshore-Geschäft von Siemens Gamesa aber vor allem an den Restrukturierungsmaßnahmen". Die Börse habe die Aussagen mit Kursgewinnen quittiert. Am Mittag habe die Aktie fast drei Prozent im Plus an der DAX-Spitze gelegen.Im Geschäftsjahr 2020/21 sei unter dem Strich ein Fehlbetrag von 560 Millionen Euro angefallen, der jedoch deutlich unter dem Vorjahresverlust von knapp 1,9 Milliarden Euro gelegen habe, als hohe Abschreibungen den Konzern belastet hätten. Der überwiegende Teil des Verlustes sei mit 383 Millionen Euro im Schlussquartal angefallen. Dies habe einmal an den in der vergangenen Woche veröffentlichten roten Zahlen von Siemens Gamesa gelegen. Nach dem dritten Quartal habe sich Bruch bereits verärgert über Gamesa gezeigt, jetzt sei er nachsichtiger gewesen: Das Management gehe die Probleme an, es dauere aber einige Zeit, bis das Wirkung zeige. Zudem liege Gamesa etwa im Bereich Offshore über Plan. "An sich weiß die Firma, wie es geht", so Bruch. Das müsse man nun überall umsetzen.Den Anteilseignern wolle Siemens Energy eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorschlagen, nachdem es im vergangenen Geschäftsjahr keine Ausschüttung gegeben habe.Für das neue Geschäftsjahr gehe Siemens Energy zumindest von einer Abschwächung des vergleichbaren Umsatzwachstums aus, das bei minus einem bis plus drei Prozent liegen dürfte - nach sechs Prozent Plus im Vorjahr. Herausgerechnet seien dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Die bereinigte Ebita-Marge solle auf drei bis fünf Prozent steigen. Dabei gehe Siemens Energy von einer stabilen bis besseren Ergebnisentwicklung bei Gas and Power aus. Und auch Gamesa erwarte nach dem Verlust im vergangenen Geschäftsjahr nun wieder eine positive bereinigte operative Rendite.Unter dem Strich wolle sich Energy weiter in Richtung Gewinnzone begeben. Hier erwarte man eine "sehr starke Verbesserung", habe das Unternehmen erklärt. Ob es am Ende für schwarze Zahlen reichen werde, lasse die Prognose offen.Siemens Energy entwickle sich in die richtige Richtung. Auch das Chartbild habe sich nach den Zahlen etwas aufgehellt.