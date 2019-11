Börsenplätze Siemens-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,58 EUR -0,16% (15.11.2019, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,74 EUR +0,03% (15.11.2019, 14:45)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (15.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Siemens-Aktie sei einer der Top-Performer der letzten Wochen und habe damit viele Marktteilnehmer (auch den "Aktionär") positiv überrascht. Auf Sicht von drei Monaten habe der Kurs ein Drittel an Wert hinzugewonnen. Natürlich stelle sich jetzt die Frage, ob die Reise so weitergehen könne.Fundamental betrachtet habe der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser in den letzten Quartalen viel richtig gemacht. Die Ausgliederung mancher Geschäftsbereiche und die Fokussierung auf digitale Industrien habe stille Reserven im Konzern gehoben.Ungeachtet dessen sei die Aktie etwas heiß gelaufen. Ein Anstieg von 85 auf 115 Euro binnen drei Monaten sei für ein DAX-Schwergewicht sehr viel - vielleicht etwas "too much".Aus technischer Sicht werde Siemens wahrscheinlich den seit Mai 2017 gültigen Abwärtstrend noch einmal testen. Die Trendlinie verlaufe knapp unterhalb von 110 Euro.Ein Rückfall in den langfristigen Abwärtstrend wäre allerdings kein gutes Zeichen. Dann bestehe die Gefahr einer stärkeren Konsolidierung mit einem ersten Anlaufpunkt bei 108 Euro. Werde diese Unterstützung gebrochen, könnte die Aktie bis zum 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung fallen. Das wäre bei 100 Euro der Fall.Noch aber habe der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend seine Gültigkeit. Würden auch noch die Hürde bei 120 und 130 Euro überwunden, seien im ersten Quartal wieder Kurse möglich, die man zuletzt 2017 gesehen habe.Kurzfristig ist die Siemens-Aktie korrekturgefährdet, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Gebe es aber einen Phase-1-Deal zwischen den USA und Japan sowie einen geordneten Brexit, dann stehe die Aktie zweifelsohne höher als heute. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link