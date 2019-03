Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.

In der zurückliegenden Woche seien erneut Spekulationen über eine Fusion des Gasturbinengeschäfts von Siemens mit Mitsubishi Heavy Industries aufgekommen. Doch im schwachen Marktumfeld habe die erste Euphorie nicht gereicht, um den DAX-Titel über die 100-Euro-Marke zu hieven. Dabei arbeite Siemens hart an einer Lösung für die kriselnde Kraftwerkssparte - auch China rücke wieder ins Visier.

Mit der chinesischen State Power Investment Corp (SPIC) habe der DAX-Konzern ein "strategisches Partnerschaftsabkommen" unterzeichnet. Damit solle die Zusammenarbeit in der Kraftwerkstechnik ausgeweitet werden. "Mit dieser Vereinbarung werden beide Parteien von dem zu erwartenden strukturellen Wachstum im chinesischen Stromerzeugungsmarkt profitieren", so Siemens-Chef Joe Kaeser. "Das Abkommen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer ( ) Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen ( ). Das Ziel beider Parteien ist eine langfristige Partnerschaft über den Rahmen der heute angekündigten Vereinbarungen hinaus."

Bereits im vergangenen Sommer hätten Siemens und SPIC eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei großen Gasturbinen beschlossen. SPIC möchte selbständig eine eigene chinesische Gasturbine entwickeln, Siemens solle mit seiner technischen Erfahrung dabei helfen. Da China bereits heute einer der wichtigsten Märkte für Gasturbinen sei und auch in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen würde, sei es für Siemens enorm wichtig, mit der kriselnden Sparte hier einen Fuß in der Tür zu haben.

Der DAX-Konzern stecke noch immer mitten im Umbau. Die Kraftwerkskrise drücke auf die Stimmung. Auch wenn Siemens viel unternehme, um gegen den Trend zu steuern, seien die Probleme in diesem Geschäft nicht kurzfristiger sondern struktureller Natur.