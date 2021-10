Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (04.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im weiterhin schwierigen Marktumfeld sei auch die Siemens-Aktie wieder unter die Räder gekommen. Das erst im September markierte Rekordhoch bei 151,86 Euro sei inzwischen rund zehn Prozent entfernt. Die US-Bank JPMorgan sehe das Kursziel aber trotz des Rücksetzers deutlich höher.Analyst Andreas Willi rechne im Hinblick auf die Zahlen zum vierten Quartal, das Ende September ausgelaufen sei, mit einem guten Abschluss des Geschäftsjahres. Im Mittelpunkt stehe allerdings der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, der die gegenwärtigen Unsicherheiten widerspiegeln dürfte. Das Kursziel habe er allerdings von 185 auf 182 Euro gekappt - er habe dies auch mit dem gesunkenen Wert der Beteiligung an Siemens Healthineers begründet.Der neue faire Wert von JPMorgan für die Siemens-Aktie liege allerdings noch immer mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Auf dem Weg dahin müsste der DAX-Titel zunächst einmal das Allzeithoch überwinden. Jedoch habe sich das Chartbild zuletzt etwas eingetrübt. Aktuell notiere die Siemens-Aktie im Bereich der August-Tiefs bei etwa 137 Euro. Es wäre nun wichtig, dass diese Unterstützung halte, ansonsten würden schnell weitere Verluste bis 130 Euro drohen.Siemens sei auf dem richtigen Weg. Der jüngste Rücksetzer sei vor allem dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet. Werde die Stimmung hier wieder besser, sollte auch bei der die Siemens-Aktie das Rekordhoch wieder in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: