ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (23.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie stockt - ChartanalyseDie Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) erreichte nach einem zuvor seit Februar letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend Anfang März ein Hoch bei 126,50 Euro, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den folgenden drei Wochen sei es ihr allerdings nicht mehr gelungen, weitere Hochs folgen zu lassen, sondern allenfalls habe sie zur Seite tendiert, so dass sich auf dem hohen Niveau eine Topbildung um 126 Euro ankündigen könnte. Zuvor seien die Notierungen bereits Mitte Dezember aus dem zuvor noch gehaltenen Aufwärtstrend, der fast das gesamte letzte Jahr über Bestand gehabt habe und derzeit zwischen 100,80 und 114,80 Euro verlaufen würde, nach oben ausgebrochen und hätten eine größere Dynamik bis zum eingangs genannten Hoch aufgenommen.Mit der Umkehr der Bewegung könnten tiefere Ziele in den Fokus rücken, so dass der Bereich um 105 Euro, den die Siemens-Aktie zuletzt von August bis November bearbeitet hatte, das Ziel einer Korrektur darstellen könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de. (Veröffentlicht am 23.03.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:122,10 EUR +0,08% (23.03.2017, 09:16)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,075 EUR -0,06% (23.03.2017, 09:28)