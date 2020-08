ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach den starken Zahlen schnaufe die Siemens-Aktie derzeit auf hohem Niveau durch. Doch der DAX-Konzern stelle derweil weiter die Weichen für die Zukunft. Noch im September solle die Abspaltung von Siemens Energy folgen. Die künftige eigenständige Tochter wolle dann auch am Megatrend Wasserstoff partizipieren. Nun sei ein neues Abkommen für eine grüne Wasserstoff-Tankstelle in China unterzeichnet worden. Die Tankstelle in Peking solle helfen, die Wasserstoffversorgung des öffentlichen Nahverkehrs während und nach den Olympischen Spielen 2022 zu sichern.Die Konsolidierung der Siemens-Aktie auf hohem Niveau sei eine Frage der Zeit gewesen. Anleger sollten sich keine Sorgen machen und an Bord bleiben. Spannung verspreche das IPO von Siemens Energy. In der Tochter werde zwar das kriselnde Turbinengeschäft ausgelagert, Trendthemen wie Wasserstoff oder Windkraft könnten allerdings dafür sorgen, dass der deutsche Traditionskonzern eine bessere Zukunft vor sich habe als viele Experten derzeit vorhersagen würden. Anleger sollten Details zur Bewertung abwarten und das IPO im Hinterkopf behalten. Bei Siemens Energy werde es allerdings noch lange dauern, bis Wasserstoff signifikante Beiträge zum Geschäft beitragen könne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,56 EUR -1,24% (20.08.2020, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,46 EUR -0,61% (20.08.2020, 12:42)