Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.03.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) markierte im April 2017 ein Allzeithoch bei 133,50 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Sie habe am 5. März 2018 am Aufwärtstrend seit Oktober 2008 aufgesetzt und ein Tief bei 102,10 EUR markiert. Von dort aus habe sich der Wert zuletzt etwas erholt und sei an den Abwärtstrend seit Ende Januar 2018 geklettert. Dort habe Siemens am Freitag eine Unsicherheitskerze ausgebildet. Gestern habe sich eine lange schwarze Kerze gebildet.AusblickSolange Siemens unter dem Hoch vom Freitag bei 107,58 EUR notiere, müsse davon ausgegangen werden, dass die Erholung seit 05. März 2018 bereits zu Ende sei. Kurzfristig könne es zu einem Rückfall auf 102,10 EUR und vielleicht sogar ca. 97 ER kommen. Sollte die Aktie allerdings über 107,58 EUR ansteigen, dann wäre eine weitere Erholung in Richtung 113,60 EUR möglich. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:105,16 EUR -0,19% (20.03.2018, 09:13)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,90 EUR -0,33% (20.03.2018, 09:29)