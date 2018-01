ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (31.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch habe der DAX-Konzern seine Zahlen vorgelegt und werde zudem seine Hauptversammlung abhalten. Siemens habe erwartungsgemäß im ersten Quartal operativ Federn lassen müssen. Die Ziele für das Gesamtjahr seien aber nicht in Gefahr. Vor allem die hohen Auftragseingänge würden auf eine starke Geschäftsentwicklung hindeuten.Siemens habe die Erwartungen übertroffen, entsprechend stark präsentiere sich die Aktie im frühen Mittwochshandel. Die positive Kursentwicklung dürfte sich fortsetzen. Vor allem die Ertragsperle Digitale Fabrik und der anstehende Börsengang der hochprofitablen Medizintechniktochter Healthineers würden weiter Schwung geben. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,92 EUR +0,61% (31.01.2018, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,20 EUR +0,41% (31.01.2018, 11:58)