ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (23.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Konzernumbau bei Siemens polarisiere. Arbeitnehmervertreter und Politik würden scharfe Kritik an den geplanten Sparmaßnahmen der Siemens AG äußern. Für Siemens-Chef Joe Kaeser sei das ein Dilemma: Auf der einen Seite solle das Image des Konzerns nicht ramponiert werden, auf der anderen Seite sei eine Restrukturierung der Problemsparten aus wirtschaftlicher Sicht unumgänglich.Der Widerstand gegen die Sparmaßnahmen sei nicht erfreulich für den DAX-Konzern. Langfristig dürfte sich der Konzernumbau aber auszahlen. Mit dem Fokus auf die zukunftsträchtigeren Geschäftsfelder wie die Digitale Fabrik oder die Medizintechnik sollte Siemens künftig wieder den Wachstumspfad einschlagen. Langfristig sollte davon auch die Siemens-Aktie profitieren.Neueinsteiger können den Rücksetzer zum Einstieg in die Siemens-Aktie nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,00 EUR +0,53% (23.11.2017, 15:45)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,10 EUR +0,53% (23.11.2017, 15:58)