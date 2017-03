ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (31.03.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) zu kaufen.Die Unternehmen der verarbeitenden Industrien (hier: Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Luft- und Raumfahrt) hätten 2016 - wie schon 2015 - von konjunktureller Unterstützung auf den wichtigen asiatischen Märkten absehen müssen. Für die Industrieproduktion Chinas 2016 sei eine Wachstumsrate von 6,0% vermeldet worden. Dass die Zunahme der Investitionsgüternachfrage in städtischen Regionen bei 8,3% stabilisiert worden sei, sei auf Impulse öffentlichen Infrastrukturausbaus zurückzuführen gewesen (+18,7%). Dahinter sei die Wachstumskurve privater Investitionen deutlich abgefallen (+3,2%). Allerdings habe beispielsweise Siemens zum Ende des Jahres von einer sehr stark anziehenden Nachfrage chinesischer Fertigungsbetriebe nach Antriebs- und Steuerungstechnik berichten können. Diese kurzzyklischen Aufträge hätten sich beispielsweise auf die Zulieferindustrie des Automobilbaus bezogen, die wettbewerbsgetrieben auf steigende Qualitätsanforderungen reagiert habe. Das Sektorurteil verbleibe bei "neutral".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Siemens-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 135,00. (Analyse vom 31.03.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:127,25 EUR -0,39% (31.03.2017, 15:42)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:127,245 EUR -0,33% (31.03.2017, 15:51)