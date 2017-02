Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

120,401 EUR +0,21% (10.02.2017, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

120,355 EUR +0,47% (10.02.2017, 10:01)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (10.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Rekordhoch in Sicht - AktienanalyseAuf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche hatte Joe Kaeser, Vorstandschef von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), äußerst positive Nachrichten im Gepäck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Firmenlenker habe auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückgeblickt: "2016 war ein starkes Jahr. Wir haben geliefert, was wir versprochen haben. Und noch wichtiger: Wir haben unsere Wettbewerber in fast allen wichtigen Parametern hinter uns gelassen. In der Aktienkursentwicklung. Im Wachstum. In der Zunahme der Ertragskraft", habe der Manager den gut 6.000 versammelten Anteileignern in der Olympiahalle in München zugerufen.Während der Umsatz währungsbereinigt um 6 Prozent auf 79,6 Mrd. Euro gestiegen sei, sei das Ergebnis je Aktie um 30 Prozent auf 6,74 Euro vorangekommen. Entsprechend hätten sich die Aktionäre über eine Anhebung der Dividende von 3,50 Euro auf 3,60 Euro je Titel freuen können. Noch viel wichtiger dürfte aber der Kursanstieg sein. Im vergangenen Kalenderjahr habe der DAX um 6,9 Prozent zugelegt, die Siemens-Aktie hingegen um 30 Prozent. "85 Prozent vom Zuwachs des Börsenwerts aller 30 DAX-Unternehmen gehen auf das Konto von Siemens", rechne Kaeser vor.Das sei aber noch nicht alles gewesen. Kaeser habe nach einem glänzend verlaufenen ersten Quartal die Ergebnisprognose kräftig angehoben. Auf Jahressicht solle nun ein Gewinn von 7,20 Euro bis 7,70 Euro je Aktie resultieren. Vorher hätten nur 6,80 Euro bis 7,20 Euro im Plan gestanden. Somit peile der Konzern nun einen Überschuss von bis zu 6,55 Mrd. Euro an. Das wäre gut ein Sechstel mehr als ein Jahr zuvor.Insofern hätten sich Siemens-Kenner mehr als zufrieden gezeigt. Sowohl Händler als auch Analysten seien sogar voll des Lobes über die "herausragende Rentabilität" gewesen. Zahlreiche Experten hätten das Kursziel für die Aktie hochgeschraubt, zumal Siemens mit dem geplanten Börsengang der Medizintechniksparte einen weiteren Trumpf im Ärmel habe. Kaeser habe die Aktionäre um Verständnis gebeten, dass man sich noch nicht zu Zeitpunkt und Umfang äußern wolle. Fest stehe aber, dass die auf den Namen "Healthineers" getaufte Sparte, deren Umsatzrendite zuletzt kräftig gestiegen sei, für den absehbaren höheren Investitionsbedarf gerüstet werden solle. Analysten würden den Wert auf mindestens 25 Mrd. Euro taxieren. Damit könnte Healthineers einer der größten deutschen Börsengänge aller Zeiten werden.Im Zuge des jüngsten Kursanstiegs befinde sich die Siemens-Aktie auf Schlagdistanz zu ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei 130,27 Euro. Sollte sich die Konjunktur nicht merklich eintrüben und sollte der Healthineers-Börsengang wie geplant stattfinden, ist ein weiterer Durchmarsch in diese Regionen durchaus möglich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)Börsenplätze Siemens-Aktie: