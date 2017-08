ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (03.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Kursrückgang überzogen - Günstiges Einstiegsniveau! AktienanalyseLaut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist der Einstieg bei der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) auf dem aktuellen Niveau erwägenswert.Der Aktienprofi halte die Bilanz der Siemens AG für ganz solide und unter dem Strich sogar etwas besser als erwartet. Man habe die Jahresprognose bestätigt. Beim Auftragseingang im Bereich Turbinen habe es aber einen deutlichen Rückgang gegeben. Auch das Windgeschäft laufe nicht so gut wie gedacht. Das sorge dafür, dass die Siemens-Aktie deutlich unter Druck komme. Sie habe schon im Vorfeld der Zahlen kräftig an Wert verloren. Das sei dem Börsenexperten zufolge besonders bedauerlich, weil Siemens das DAX-Schwergewicht sei. Er finde den Rückgang zwar ein bisschen überzogen, aber die Börse sehe das anders aus und die Siemens-Aktie habe schon einen Abwärtstrend ausgebildet. Nichtsdestotrotz sollte der Boden langsam erreicht sein.Die Siemens-Aktie gehört jetzt zwar nicht zu den DAX-Favoriten von Alfred Maydorn, aber auf dem aktuellen Niveau kann man sich schon überlegen, Siemens langfristig in seinen Bestand zu nehmen, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,80 EUR -2,80% (03.08.2017, 14:17)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,50 EUR -3,34% (03.08.2017, 14:31)