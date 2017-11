ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (17.11.2017/ac/a/d)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Günther Hollfelder von der Baader Bank:Günther Hollfelder, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Der DAX-Konzern habe die Kosten z.B. für Abfindungen für seine am Donnerstag verkündeten Jobabbaupläne noch nicht genau beziffert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Einschließlich der Abfindungen für Siemens Gamesa rechne Hollfelder mit rund 615 Mio. Euro Belastung im Geschäftsjahr 2017/2018. Die im Gegenzug zu erzielenden Einsparungen dürften die Profitabilität der Sparten Kraftwerksbau und Antriebstechnik signifikant voranbringen. Die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite würden aber schwierig werden.Günther Hollfelder, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Siemens-Aktie mit einem Kursziel von 132 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:115,30 EUR -0,43% (17.11.2017, 15:28)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,001 EUR -1,35% (17.11.2017, 15:45)