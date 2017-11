Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,80 EUR 0,00% (30.11.2017, 16:48)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern treibe die Abspaltung seiner Medizintechniksparte konsequent voran. Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch beschlossen, dass die Tochter Healthineers in Frankfurt an die Börse komme. Das sei keine Überraschung mehr, für die Deutsche Börse stehe damit aber der größte Börsengang seit der Deutschen Telekom an."Als hochliquider Handelsplatz ist Frankfurt attraktiv für Investoren aus der ganzen Welt", habe der für die Medizintechnik zuständige Siemens-Vorstand Michael Sen gesagt. Durch das IPO solle Healthineers künftig mehr unternehmerische Flexibilität und Zugang zum Kapitalmarkt bekommen, so Sen.Noch keine Angaben seien zum Volumen des Börsengangs gemacht worden. Klar sei lediglich, dass Siemens zwar Kasse machen wolle, aber weiterhin die Mehrheit an Healthineers behalten werde.Siemens ist gut gerüstet für die neue Industriewelt und bleibt ein Basisinvestment für konservative Investoren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,10 EUR +0,52% (30.11.2017, 16:33)