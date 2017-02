Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

117,239 EUR -1,06% (06.02.2017, 21:10)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (07.02.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im neuen Geschäftsjahr 2016/17 sei Siemens gut aus den Startlöchern gekommen. Während der Umsatz - auf vergleichbarer Basis - moderat um 3% auf 19,1 Mrd. Euro zugelegt habe und der Auftragseingang (wegen außergewöhnlicher Großaufträge im Vorjahr) um 14% auf 19,6 Mrd. Euro zurückgegangen sei, habe die Gewinnentwicklung positiv überrascht. Dank steigender Margen im Industriegeschäft habe der Nachsteuergewinn um 25% auf 1,9 Mrd. Euro verbessert werden können. Das habe der Vorstand zum Anlass genommen, um die Margenprognose für das Industriesegment von 10,5 bis 11,5% auf 11 bis 12% anzuheben. Für den Gewinn je Aktie werde nun eine Spanne von 7,20 bis 7,70 Euro anvisiert, gegenüber bislang 6,80 bis 7,20 Euro.Die deutliche Erhöhung der Gewinnziele zu diesem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr spreche für große Zuversicht. Dementsprechend positiv sei die Entwicklung des Konzerns auf der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung aufgenommen worden, die den Aktionären auch eine Dividendenausschüttung in Höhe von 3,60 Euro beschert habe. Bekräftigt worden sei zudem der Plan, die Medizintechniksparte an die Börse zu bringen, voraussichtlich im vierten Quartal. Sorgen mache dem Vorstand aktuell nur die Entwicklung in den USA, die genau beobachtet werde.Trotz Trump liefert die Siemens-Aktie, die die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" zu ihrem konservativen Jahresfavoriten im DAX gekürt hatten, aber weiterhin ein rundum überzeugendes Bild. (Ausgabe 4 vom 04.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,20 EUR -0,89% (06.02.2017, 17:35)