Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

122,82 EUR +1,35% (31.01.2018, 15:02)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

122,82 EUR +0,92% (31.01.2018, 15:17)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (31.01.2018/ac/a/d)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und erhöht das Kursziel von 130 auf 135 EUR.Besser als erwartetes Q1: Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft sei im ersten Quartal (zum 31. Dezember) des Geschäftsjahres 2017/18 um 14% auf 2,2 Mrd EUR (Konsens 2,1 Mrd EUR) wegen niedrigerer Einmaleffekte gesunken. Der durch den Verkauf der restlichen Aktien am Lichttechnik-Konzern Osram und positive Effekte der US-Steuerreform begünstigte Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei dennoch um 12% auf 2,2 Mrd EUR (Konsens: 1,8 Mrd EUR, Vorjahr 2,0 Mrd EUR) gestiegen. Der Auftragseingang sei von Oktober bis Dezember um 14% auf 22,5 Mrd EUR gestiegen.Auftragseingang habe vor allem von Digital Factory profitiert: Zum ersten Mal seit langem berichte Digital Factory im Vergleich zu den anderen Divisionen den höchsten Auftragseingang. Vor allem das hohe organische Wachstum von 17% habe den Auftragseingang auf das Rekordniveau von 3,5 Mrd. EUR ansteigen lassen. Zwar hätten auch zyklische Effekte wie z.B. eine verstärkte Nachfrage aus dem Werkzeugmaschinenbereich beigetragen, aber eine bedeutende Komponente habe eine geringzyklische Struktur: die verstärkte Nachfrage nach PLM-Software. Damit dürfte die Margenqualität mittelfristig steigen.Margen- und Wachstumserwartungen für Mobility und Digital Factory deutlich modifiziert: Der Analyst hebe im Zuge der Q1-Berichterstattung seine Margen- und Wachstumserwartungen für die Mobility und Digital Factory für 2018 an. Hingegen reduziere er die Margenerwartung für Healthcare angesichts hoher Wechselkurseffekte etwas. Insgesamt würden seine EPS-Prognose für 2018 von 7,13 EUR auf 7,28 EUR je Aktie ansteigen. Für das Jahr 2019 würden sich die wesentlichen Effekte ausbalancieren, so dass das EPS nur um 0,01 EUR steige.Im Zuge der höheren Gewinn-Prognose steige das auf einer Sum-of-the-Parts-Bewertung basierende Kursziel von 130 auf 135 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: