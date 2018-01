ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (11.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Börsenpläne verleihen dem Elektrotitel frische Impulse - AktienanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) macht Finanzkreisen zufolge mit dem milliardenschweren Börsengang seiner Medizintechnik-Tochter Healthineers Tempo, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die größte Neuemission in Frankfurt seit der Deutschen Telekom solle noch vor Ostern über die Bühne gehen, hätten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag gesagt. Siemens wolle den offiziellen Startschuss bereits Anfang März geben, vier Wochen später solle Healthineers das Börsendebüt feiern. Der Münchner Technologiekonzern wolle sich damit die gute Stimmung an der Börse zunutze machen. Bisher habe Siemens einen Börsengang im ersten Halbjahr angepeilt. Zwischenzeitlich habe Siemens-Chef Joe Kaeser überlegt, die Medizintechnik nicht in Frankfurt, sondern in den USA an die Börse zu bringen. Damit hätte er sich aber den US-Börsenregeln unterwerfen müssen und einen neuen Konflikt mit den deutschen Arbeitnehmern riskiert. Daher seien die Pläne wieder verworfen worden.Das Unternehmen habe sich zu den Spekulationen zwar nicht äußern wollen. Jedoch könnte ein beschleunigter Börsengang durchaus Sinn machen, schließlich würde er dem Konzern viel Geld in die Kassen spülen. Früheren Angaben zufolge wolle Siemens zwar nur einen Minderheitsanteil an Healthineers an den Aktienmarkt bringen. Die Emission könnte angesichts einer Bewertung von bis zu 40 Mrd. Euro aber sechs bis zehn Mrd. Euro schwer werden. Die Medizinsparte erwirtschafte mit weltweit 47.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 14 Mrd. Euro, den größten Teil davon in den USA.Die jüngsten Nachrichten hätten für frische Impulse gesorgt. Der Kurs machte sich nach oben auf und ist nun sogar drauf und dran, die 200Tage-Linie, die zuletzt Mitte Dezember eine Rally ausgebremst hatte, zu überwinden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 01/2018)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,14 EUR +0,61% (11.01.2018, 12:45)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,08 EUR +0,32% (11.01.2018, 12:59)