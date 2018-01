ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist die Siemens AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen weltweit rund 357.000 Beschäftigte. (15.01.2018/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Ben Uglow von Morgan Stanley:Ben Uglow, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Der bevorstehende Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns sollte die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Medizintechnik-Sparte lenken und dann auf die Restbewertung des "industriellen Rumpfs", so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Uglow ist der Meinung, dass der Gegenwind im Wind Power-Geschäft des deutschen Elektrokonzerns eingepreist ist und dass der potenzielle Börsengang von Siemens Healthineers zu einer weiteren Outperformance der Siemens-Aktie führen könnte.Ben Uglow, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Siemens-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 134 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.01.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:122,28 EUR -0,13% (15.01.2018, 14:40)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,16 EUR -0,36% (15.01.2018, 14:54)