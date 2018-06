Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,20 EUR 0,00% (28.06.2018, 09:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.06.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Aufwärtstrend gebrochen - ChartanalyseNach einer Bodenbildung an der Unterstützung bei 100,00 EUR setzten sich die Bullen bei den Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) erfolgreich gegen den mittelfristigen Abwärtstrend zur Wehr und starteten im April eine starke Erholung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Wert über die Widerstandsmarken bei 106,35 und 112,10 EUR geführt. Infolge dieser kurzfristigen Kaufsignale seien die Aktien bis Mitte Juni bis an den Kreuzwiderstand bei 121,00 EUR geklettert. An der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie sei die Rally jedoch zum Erliegen gekommen und die Aktien seien in eine Korrektur übergegangen. Diese habe sich jedoch in den letzten Tagen beschleunigt und den Wert am Mittwoch unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 112,10 EUR gedrückt.Ausblick: Zwar habe sich der Wert im gestrigen Handel wieder über die 112,10 EUR-Marke retten können, doch die bearishen Vorgaben des starken Kursrückgangs würden bestehen bleiben.Die Short-Szenarien: Würden die Aktien von Siemens in den kommenden Tagen wieder unter die Zwischenunterstützung bei 112,10 EUR zurücksetzen, dürfte sich die Abwärtsbewegung bis an die Unterstützung bei 108,86 EUR ausdehnen. Dort könnte eine deutlichere Erholung die aktuelle Abwärtsdynamik verlangsamen. Von einem Ende der Gegenbewegung könne in diesem Fall jedoch nicht gesprochen werden, denn ein Bruch der 108,86 EUR-Marke würde bereits das nächste Verkaufssignal auslösen und zu einem Rücksetzer bis 106,35 EUR führen. Dort entscheide sich, ob der Aufwärtstrend seit Anfang April fortgeführt werde oder der Kurs der Aktien erneut bis 100,00 EUR einbreche.Die Long-Szenarien: Nach dem Verbleib über der 112,10 EUR-Marke müssten die Bullen auch direkt die zurückeroberte Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 114,00 EUR verteidigen, um die laufende Erholung bis 117,30 EUR fortzuführen. An dieser Stelle sollte man sich allerdings auf einen weiteren Gegenangriff der Verkäuferseite einstellen. Selbst ein erneuter Abverkauf bis weit unter die 112,10 EUR-Marke wäre ausgehend von dieser Barriere möglich. Erst bei Kursen oberhalb von 118,54 EUR wäre der Abverkauf der letzten Tage beendet und ein Ausbruchsversuch über 121,00 EUR die Folge. (Analyse vom 28.06.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,30 EUR +0,88% (28.06.2018, 09:20)