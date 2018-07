Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,44 EUR -0,31% (23.07.2018, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,52 EUR -0,22% (23.07.2018, 09:38)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Am 17.07.2018 befürworteten die Aktionäre des französischen Zugherstellers Alstom den Zusammenschluss mit dem deutschen Konkurrenten Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Hauptversammlung habe der geplanten Fusion mit der Siemens-Zugsparte (Siemens Mobility) mit großer Mehrheit zugestimmt. Zukünftig solle der neue Großkonzern von Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge geführt werden.ICE-Hersteller Siemens und TGV-Hersteller Alstom würden bezwecken mit der Fusion vor allem im Wettbewerb mit den chinesischen Zugherstellern bestehen zu können. Bereits seit geraumer Zeit mische besonders der chinesische Staatskonzern CRRC im weltweiten Wettlauf um Bahnaufträge kräftig mit. Poupart-Lafarge habe dazu konstatiert: "Es gehe darum, einen Technologieführer zu schaffen. Der Zug-Markt globalisiere sich und erfordere mehr Standorte und mehr Investitionen. Beiden Unternehmen gehe es gut, das schaffe eine großartige Dynamik", habe "Spiegel Online" berichtet.Mit CRRC sei mit staatlicher Unterstützung ein Zughersteller entstanden, der größer sei als die beiden europäischen Zughersteller zusammen, der sich zunehmend auf ausländische Märkte dränge. Siemens-Chef Joe Kaeser habe bereits bei der Ankündigung der Transaktion im September 2017 an die Wettbewerbshüter appelliert, bei der Bewertung des Vorhabens eine globale Perspektive einzunehmen: "Im Bahngeschäft gibt es einen globalen Markt, der globalen Regeln folge", habe Finanztreff.de berichtet.Bisher hätten Siemens und Alstom bei Schnell-, Regional-, Nahverkehrszügen und Signaltechnik im harten Wettbewerb zueinander gestanden. Daher stehe die Zustimmung der EU-Kommission für die geplante Zusammenlegung ihrer Eisenbahngeschäfte noch aus. Die Wettbewerbshüter hätten bereits eine intensive Fusionsprüfung angekündigt. Sie möchten genau untersuchen, ob der Wettbewerb beeinträchtigt würde und die Preise zum Nachteil der Bahnkunden steigen könnten. Überraschend sei die Prüfung daher nicht, da mit Siemens und Alstom zwei der drei großen europäischen Anbieter für Eisenbahnen und Signaltechnik fusionieren würden.Die Siemens-Aktie werde aktuell bei EUR 118,28 (19.07.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 121,665 (23.01.2018), das Jahrestief bei EUR 100,74 (23.03.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "kaufen", sieben auf "halten" und zwei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 132,38 setzen. (Analyse vom 20.07.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: