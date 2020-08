Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (21.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der langjährige Siemens-Chef Joe Kaeser habe der Siemens AG einen tiefgreifenden Umbau verordnet. Die Töchter Siemens Gamesa und Siemens Healthineers seien bereits börsennotiert, Siemens Energy stehe ebenfalls vor diesem Schritt. Siemens selbst sei mehr und mehr zur Holding umgebaut worden. Doch der künftige Konzernchef Roland Busch wolle wohl wieder von diesem Kurs abkehren.Kaeser habe die Sparten von Siemens in operative und strategische Unternehmen untergliedert. Busch wolle diese ab 1. Oktober - dann übernehme er sämtliche CEO-Funktionen von Kaeser, auch wenn der Titel des CEO erst im Februar 2021 übergehen solle - jedoch wieder als "Businesses" bezeichnen, berichte das "Manager Magazin". Nachdem unter Kaeser die Verantwortung weg von der Zentrale in die einzelnen Geschäfte verlegt worden sei, bedeute das nun wieder eine Abkehr von der Holding-Struktur und eine Rückbesinnung auf die gemeinsamen Stärken und Werte von Siemens.Ebenfalls abgeschafft werden solle die zweistufige Länderorganisation mit "Lead Countries" und diesen zugeordneten Ländern. Künftig sollten die Länder direkt an die Vorstände berichten. Auch die Aufgabenverteilung der Vorstände werde leicht abgeändert. Busch selbst behalte die Zuständigkeit für Mobility, Strategie und Technologie. Finanzchef Ralf Thomas, der künftige Industrievorstand Cedric Neike und die künftige Personalchefin Judith Wiese würden derweil mehr Bereiche zugeordnet bekommen.Busch verleihe dem DAX-Konzern seine eigene Handschrift. Komplett zurückdrehen werde er die Zeit zwar nicht. Mit der Siemens-Energy-Abspaltung dürfte Kaesers großer Umbau aber zunächst abgeschlossen sein - lediglich die Portfolio Companies wie etwa Flender stünden weiter zur Disposition. Siemens sei mit der neuen fokussierteren Aufstellung aber auf dem richtigen Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,74 EUR +0,33% (21.08.2020, 10:40)