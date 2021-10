Spiele nur aus sicheren Quellen beziehen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mobile Games, Free-to-Play-Spiele, Casinos und andere Spielmöglichkeiten sorgen dafür, dass immer mehr Menschen immer häufiger online spielen und zocken. Grundsätzlich stellt dies kein Problem dar. Immerhin zeigen viele aktuelle Studien, dass Menschen, die regelmäßig Videospiele nutzen, in vielen Punkten bessere Leistungen zeigen. Zum Beispiel bei der Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Dummerweise machen sich aber auch windige Geschäftsleute den Boom bei den Spielen zunutze, um sich zu bereichern. Sei es mit dem Handel von Daten oder den Verkauf unnötiger digitaler Abos und Zusatzinhalte. Anbei eine Reihe an Fallstricken und wie sich diese mit relativ einfachen Verhaltensweisen umgehen lassen.Wichtigster Punkt in Sachen Sicherheit bei Online Games ist natürlich die Herkunft des Spiels. Wer gleich jedes Game und Handyspiel ohne zu zögern herunterlädt und auf seinem PC, Smartphone oder Tablet installiert, handelt relativ naiv und fahrlässig. Deutlich sicherer sind Downloads und Spiele aus den großen offiziellen App-Stores von Google, Apple, Microsoft & Co. und von Spieleplattformen wie Steam oder GOG. Hinzu kommen die Plattformen der großen Entwickler und Publisher wie beispielsweise Uplay von Ubisoft oder Origin on Electronic Arts.Davon abgesehen ist es grundsätzlich ratsam, sich über Spiele, dessen Herkunft man sich nicht wirklich sicher ist, zunächst zu informieren. Meist reichen hierfür schon ein paar Minuten Google-Recherche aus. So lässt sich relativ schnell und einfach klären, ob es sich bei einem Titel tatsächlich um ein lohnenswertes Spiel handelt oder man nicht doch lieber die Finger davon lässt.