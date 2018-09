- Ein Verfahren zur Bearbeitung, Untersuchung und Klärung von Beschwerden von Europäerinnen und Europäern über den Zugang japanischer Behörden zu ihren Daten. Dieser neue Mechanismus wird von der unabhängigen Datenschutzbehörde Japans verwaltet und überwacht.



Die Bürgerinnen und Bürger der EU werden bei einer Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten nach Japan in den Genuss eines wirksamen Schutzes kommen, der im Einklang mit den EU-Datenschutzstandards steht. Außerdem stellt diese Vereinbarung eine sinnvolle Ergänzung zu dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und Japan dar. Die europäischen Unternehmen werden vom reibungslosen Datenverkehr mit diesem wichtigen Handelspartner sowie von einem privilegierten Zugang zu den 127 Millionen japanischen Verbrauchern profitieren. Die EU und Japan bekräftigen, dass die Förderung hoher Standards zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten und die Erleichterung des internationalen Handels im digitalen Zeitalter Hand in Hand gehen müssen und können.



Nächste Schritte



Der Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses wird nun folgendes Verfahren durchlaufen:



- Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses

- Anhörung eines Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten (Ausschussverfahren)

- Unterrichtung des Ausschusses des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

- Annahme des Angemessenheitsbeschlusses durch das Kommissionskollegium



Hintergrund



Wie in ihrer Mitteilung zum Austausch und Schutz personenbezogener Daten in einer globalisierten Welt vom Januar 2017 angekündigt, trat die Kommission mit Japan in einen Dialog, um gemeinsam einen Angemessenheitsbeschluss zu erzielen.



Am 17. Juli 2018 haben die EU und Japan ihre Gespräche über ein beiderseits angemessenes Datenschutzniveau erfolgreich abgeschlossen. Sie haben sich darauf verständigt, die Datenschutzsysteme der jeweils anderen Seite als angemessen anzuerkennen, sodass personenbezogene Daten zwischen der EU und Japan sicher übermitteln werden können.



Die Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU beruht auf der Datenschutz-Grundverordnung‚ die verschiedene Instrumente für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer vorsieht, unter anderem Angemessenheitsbeschlüsse. (05.09.2018/ac/a/m)





