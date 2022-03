NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

657,38 USD +5,62% (17.03.2022, 21:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (18.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zähle zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse. Ein gutes Beispiel für diese These liefere derzeit die Shopify-Aktie. Nachdem sich die Analysten in ihrer letzten Analysen skeptisch gegenüber dem Technologietitel geäußert hätten, würden sich aktuell die charttechnischen Anzeichen für eine Wende zum Besseren mehren. So habe das Papier auf Basis eines Fibonacci-Retracements (505 USD) zuletzt zwei fast deckungsgleiche Wochentiefs ausgeprägt, wodurch ein Umkehrmuster in Form eines sog. "tweezer bottoms" entstehe. Gleichzeitig sei der RSI in überverkauftes Terrain vorgestoßen und auch der MACD notiere historisch niedrig. An dieser Stelle würden die Analysten die Brücke zum Tageschart schlagen: In der kürzerfristigen Zeitebene liege eine kleine Bodenbildung vor und die beiden angeführten Indikatoren hätten hier bereits neue Einstiegssignale geliefert. Die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 700 USD würden dabei ein erstes Erholungsziel definieren, ehe die 38-Tage-Linie (akt. bei 739 USD) wieder in den Fokus rücke. Um die Stabilisierung der letzten Tage nicht zu verspielen, gelte es dagegen, die Unterstützungen bei gut 500 USD zukünftig nicht mehr zu verletzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie:589,80 EUR -0,03% (18.03.2022, 08:26)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:828,47 CAD +4,98% (17.03.2022, 21:00)