Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Shopify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.195,60 EUR -3,58% (16.02.2021, 18:33)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.448,50 USD -0,48% (16.02.2021, 18:20)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (16.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das neue Jahr sei nur wenige Wochen alt und die Aktie von Shopify habe bereits eine Kursperformance von über 35 Prozent erzielt. Umso beeindruckender, da die Aktie 2020 bereits rund 180 Prozent zugelegt habe. Ob die Vorschusslorbeeren der Aktionäre gerechtfertigt seien, werde sich wohl am Mittwoch zeigen. Denn dann veröffentliche Shopify seine Zahlen für das vierte Quartal.Analysten würden erwarten, dass der wertvollste Konzern Kanadas im Weihnachtsquartal Umsätze in Höhe von 916 Millionen Dollar erwirtschafte. Gegenüber dem Vorjahresquartal wäre dies ein Zuwachs von 81 Prozent. Dies würde bedeuten, dass Shopify sein Corona-Momentum auch zum Jahresende beibehalte - auch wenn sich in den beiden vergangenen Quartalen die Umsätze beinahe hätten verdoppeln können. Im zweiten Quartal sei die E-Commerce-Plattform noch 97 Prozent gewachsen, im dritten Quartal habe der Zuwachs bei 95 Prozent gelegen. Verglichen mit den schrumpfenden Wachstumsraten vor der Pandemie bleibe dies aber eine enorme Verbesserung.Beim bereinigten Nettogewinn würden die Analysten rund 145 Millionen Dollar erwarten. Damit hätte Shopify auch unter dem Strich das erste Mal in der Unternehmensgeschichte ein profitables Jahr erzielt.Wirklich spannend werde jedoch der Blick ins neue Geschäftsjahr. Analysten würden Umsätze von 3,8 Milliarden Dollar erwarten, was einer Steigerung von 34 Prozent entsprechen würde. Deutlich unter den Wachstumsraten der vergangenen Jahre. Beim Nettoertrag werde mit 498 Millionen Dollar gerechnet.Da Finanzdienstleister wie PayPal im Weihnachtsquartal starkes Wachstum verzeichnet hätten, könnte auch Shopify am Mittwoch vor US-Börseneröffnung besser als erwartete Quartalszahlen liefern. Entscheidend würden jedoch die Aussichten auf 2021 bleiben. Gebe sich das Management hier nur leicht verhalten, dürfte die Aktie zurücksetzen. Die überkaufte Situation der Aktie lasse eher nicht den Schluss zu, dass sich Anleger auf eine vorsichtige Prognose eingestellt hätten.Angesichts der hohen Bewertung wohl auf dem Peak der Corona-Krise sind weder Bewertung noch Wachstum nachhaltig - die Aktie von Shopify ist keine Empfehlung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)