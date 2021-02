NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.305,65 USD -5,48% (23.02.2021, 17:05)



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (23.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Shopify habe Kapitalmaßnahmen angekündigt. Man wolle knapp über 1 Million Aktien für 1.350 USD an den Mann bringen. Damit wolle man knapp über 1 Milliarde USD erlösen und dies in eine Expansion stecken. Das alles sei absolut nachvollziehbar, denke der Börsenexperte. Die Shopify-Aktie sei stark gestiegen. Das mache Sinn für das Management, hier zu versuchen, dann auf dem Rücken der Aufwärtsbewegung Kapital für die Investoren einzusammeln. Das werde am Markt nicht gerne gesehen, weil der Kurs für die Platzierung doch etwas deutlicher unter dem aktuellen Kurs liege. Deshalb verwundere es auch nicht, dass der Wert zuletzt unter Druck geraten sei. Die Shopify-Aktie ist aber ganz weit von der 200-Tage-Linie, die bei 1.000 USD verläuft, entfernt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:1.068,4 EUR -6,02% (23.02.2021, 17:19)