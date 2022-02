XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,28 EUR -0,43% (23.02.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

19,41 GBP -0,54% (23.02.2022, 17:37)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag nach der weiteren Eskalation der Ukraine-Krise kräftig zugelegt und damit die jüngste Rally forciert. Am Donnerstagmorgen habe der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell angeordnet.Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, habe zuletzt erklärt, dass die bisher beschlossenen Sanktionen des Westens gegen Russland nicht zu einer Beeinträchtigung der Energielieferungen führen dürften. Er habe zudem auf US-Offizielle verwiesen, laut denen auch in naher Zukunft Sanktionen nicht auf die Lieferung von Öl und Gas zielen würden. Es gebe allerdings die Gefahr, dass Russland die Lieferungen im Rahmen von Gegensanktionen reduzieren könnte.Die Rally der Ölpreise beschere den Ölkonzern um Shell & Co nach wie vor eine Lizenz zum Gelddrucken. Dividendenjäger könnten bei der immer noch günstig bewerteten Shell-Aktie, die auch charttechnisch attraktiv sei, weiterhin zugreifen. Der Stopp könne vorerst bei 17,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:23,05 EUR -1,28% (24.02.2022, 08:23)