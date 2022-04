Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,42 EUR +0,97% (06.04.2022, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,53 EUR +0,35% (06.04.2022, 13:58)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.128,50 GBp +0,35% (06.04.2022, 14:03)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch nach deutlichen Abschlägen am Vortag wieder gestiegen. Nach teils starken Preisschwankungen in den vergangenen Wochen hätten sie sich zuletzt etwas stabilisiert, allerdings auf hohem Niveau. Für Preisauftrieb sorge nach wie vor der Ukraine-Krieg und das dadurch stark eingetrübte politische Verhältnis Russlands mit dem Westen. Russland sei einer der weltgrößten Rohölförderer, der zurzeit aber große Probleme mit dem Verkauf seines Öls habe. Ein Grund sei die verhaltene Nachfrage aufgrund von Finanzsanktionen gegen Russland. Für etwas Entspannung habe zuletzt das Ausbleiben eines Einfuhrstopps auf russisches Rohöl seitens der EU gesorgt.Für tendenzielle Belastung habe am Ölmarkt zuletzt auch der steigende USD-Kurs gesorgt. Wechselkurseffekte würden im Erdölhandel eine große Rolle spielen, da der Rohstoff in US-Dollar gehandelt werde. Steige der USD-Kurs, belaste das in der Regel die Nachfrage, da Erdöl für viele Interessenten außerhalb des Dollarraums dann rechnerisch teurer werde.Nach oben gehe es auch bei der Shell-Aktie. Sie habe einen neuen 52-Wochen-Höchststand erreicht. Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Shell von 2.400 auf 2.600 GBp angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Shell sei der Gewinner der im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Ölpreise, habe Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der Krieg habe gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und Angebotsrisiken und starke Preisschwankungen entfesselt. Die Energiekrise dürfte langfristig wirken und die Knappheit an Gas bis 2030 andauern."Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch für Shell. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Ein Stopp bei 18,70 Euro sichere nach unten ab. Nicht zu verachten sei auch die starke Dividendenrendite von derzeit 3,8%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: