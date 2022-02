Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,895 EUR +1,23% (03.02.2022, 08:37)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,24 EUR -0,26% (02.02.2022)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

18,95 GBP -1,78% (28.01.2022)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHELL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) unter die Lupe.Die Energiekonzerne Shell und TotalEnergies würden derzeit Tag für Tag satte Gewinne scheffeln. Und daran dürfte sich vorerst vermutlich nur wenig ändern. Denn trotz hoher Ölpreise, die mit knapp 90 Dollar pro Barrel auf dem höchsten Stand seit Herbst 2014 notieren würden, drehe die OPEC+ den Ölhahn nicht weiter auf als geplant.Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz habe am Mittwoch beschlossen, die Ausweitung der Tages-Fördermenge um 400.000 Barrel (je 159 Liter) so wie in den vergangenen Monaten auch im März fortzusetzen. Einige Anleger hätten zuletzt auf eine deutlichere Anhebung spekuliert.Der Brent-Preis sei nach der Veröffentlichung zwar auf ein Tageshoch von 90,52 Dollar gestiegen. Er habe seine Gewinne danach rasch wieder abgegeben und sei leicht in die Verlustzone gedreht. Die in Wien ansässige Organisation und ihre Kooperationspartner seien als OPEC+ für rund 40 Prozent der globalen Förderung verantwortlich. Ihre knappe Produktion gelte als ein Grund für die gestiegenen Ölpreise, die sich in der Nähe ihres Höchststandes seit Herbst 2014 bewegen würden. Dazu kämen die solide Nachfrage nach Öl und Kraftstoffen sowie die geopolitische Krise um die Ukraine und Russland.Die in den USA überraschend gefallenen Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise kaum bewegt. Die US-Lagerbestände an Rohöl seien in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Während die Destillatebestände nachgegeben hätten, hätten die Benzinbestände zugelegt. Die Rohölförderung sei etwas zurückgegangen.Anleger können sich die beiden Dividendentitel in ihre Depots legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp bei TotalEnergies sollte bei 36,00 Euro belassen werden, bei Shell könne die Absicherung bei 17,70 Euro platziert werden. (Analyse vom 03.02.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.