Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,505 EUR -0,42% (03.02.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,54 EUR +1,29% (03.02.2022, 12:13)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

19,57 GBP +1,26% (03.02.2022, 12:33)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHELL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) unter die Lupe.Der britische Energieriese Shell wolle nach einer kräftigen Geschäftserholung im vergangenen Jahr mehrere Milliarden in ein Aktienrückkaufprogramm stecken. Konzernchef Ben van Beurden habe am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen den Rückkauf eigener Papiere in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar angekündigt.Darin enthalten seien aber auch die bereits vor einigen Monaten angekündigten 5,5 Milliarden Dollar aus dem Verkauf eines Schiefergasvorkommens im US-Bundesstaat Texas. Zudem solle die Dividende je Aktie für das erste Quartal um rund vier Prozent auf 0,25 Dollar steigen.Damit steigere Shell die Ausschüttungen weiter, die während der Corona-Krise zusammengestrichen worden seien. Gerade die Dividende sei für viele Investoren der entscheidende Grund für ein Engagement in Ölaktien. So seien die Ölpreise 2020 gerade zu Beginn der Pandemie eingebrochen. Ölkonzerne hätten daraufhin viele Milliarden abschreiben müssen. Bei Shell habe das 2020 unter dem Strich zu einem Verlust von 21,7 Milliarden Dollar geführt. 2021 sei es nun dank hoher Ölpreise ein Gewinn von gut 20 Milliarden Dollar gewesen.Die Zahlen würden einmal mehr belegen, wie gut es beim Energieriesen aktuell laufe. "Der Aktionär" halte die Anteilscheine von Shell immer noch für unterbewertet. Da es für die Aktie sowohl fundamental als auch charttechnisch betrachtet gut aussieht, können Dividendenjäger weiterhin zugreifen (Stopp: 17,70 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: