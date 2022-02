Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,53 EUR -2,16% (15.02.2022, 13:15)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,52 EUR -1,75% (15.02.2022, 13:02)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

19,76 GBP -1,45% (15.02.2022, 12:58)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hinweise auf eine Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt hätten die Ölpreise am Dienstag deutlich belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Mittag 93,88 US-Dollar gekostet. Das seien 2,61 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,84 Dollar auf 92,62 Dollar gefallen.Inmitten des Konflikts mit der Nato um die Ukraine habe Russland laut eigener Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren, habe der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau gesagt. Andere Manöver liefen weiter, auch im Nachbarland Belarus.Die Ölpreise hätten mit deutlichen Kursverlusten auf die Meldungen reagiert. Schließlich sei Russland ein wichtiges Ölförderland. Bei einer Eskalation würden weitreichende Sanktionen drohen, die auch den Erdöl- und Erdgassektor betreffen könnten. Bereits am Montag sei Hoffnung aufgekeimt, als der russische Außenminister Sergej Lawrow die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Nato und den USA empfohlen habe.Am Montag hätten die Erdölpreise zuvor ihr höchstes Niveau seit Herbst 2014 markiert. Mit dem jetzigen Rückgang hätten sie sich jedoch etwas von der Marke von 100 Dollar entfernt. Viele Beobachter hätten zuletzt ein Überschreiten dieser Marke erwartet.Das charttechnisch positive Bild ist aber weiter intakt, Anleger bleiben deswegen weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 17,70 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 15.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link