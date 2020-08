Börsenplätze Serviceware-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

13,55 EUR +1,12% (24.08.2020, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

13,55 EUR +1,12% (24.08.2020, 10:44)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management / Business Intelligence). Serviceware hat mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se. (24.08.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) unter die Lupe.Corona ändere die Spielregeln im Wettbewerb, global und lokal. Durch die tiefgreifenden Einschnitte in Wirtschaft und Gesellschaft würden sich auch die Konsumenten neu orientieren. Da sei es gerade auch für Unternehmen im Dienstleistungssektor wichtig, sich durch entsprechende Angebote und Verfügbarkeit von der Konkurrenz abzusetzen. Und Serviceware liefere die unverzichtbaren Werkzeuge dazu.Vor einem Jahr hätten die Experten den Lesern Serviceware erstmals aufgrund der Wachstumsperspektiven vorgestellt. Auch wenn ihre - spekulative - Kaufempfehlung noch nicht aufgegangen sei, liefere das Unternehmen nun erneut interessante Zahlen, die aufhorchen lassen würden. So hätten die Hessen, die über eigene Softwareplattformen u.a. die Steuerung von Hotlines oder Serviceangeboten ermöglichen würden, im 1. Halbjahr ihren Umsatz um ordentliche 8% auf 35,4 Mio. Euro steigern können. Allerdings habe die Profitabilität nicht ganz mitgehalten. Das habe einerseits mit Coronabedingten Projektverschiebengen zu tun, aber auch mit Investitionen in den Bereich SaaS (Software as a Service), auf dem die größten Wachstumshoffnungen ruhen würden (derzeit rd. 43% Umsatzanteil). Daher sei das bereinigte EBIT zwar mit 2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 3,9 Mio. Euro geblieben, könnte aber trotzdem die Grundlage für ein erheblich besseres Ergebnis im Gesamtjahr bilden.Denn mit jedem weiteren Großkunden, der insbesondere für die SaaS-Plattformen gewonnen werde, würden naturgemäß erhebliche Skaleneffekte einhergehen. Für zusätzliche Wachstumsimpulse würden zudem die weitere Internationalisierung des Geschäfts sowie auch externe Zukäufe sorgen, wie jüngst den des Chat-Spezialisten Smoope, der durch Integration in die Serviceware-Plattform erhebliche Cross-Selling-Potenziale verspreche. So würden die Experten für dieses Jahr bereits wieder mit der Rückkehr in die Gewinnzone rechnen (bereinigter Gewinn je Aktie um 0,18 Euro). In den kommenden Jahren sollte sich das Wachstum noch dynamisieren lassen. Für 2022 würden die Experten im Einklang mit dem Marktkonsens bereits von 0,40 Euro ausgehen.Insofern relativiere sich das derzeit optisch hohe KGV, das rasch sinken dürfte bei Umsetzung der Wachstumspläne. Letzteres würden die Experten für realistisch halten, denn Serviceware sei zwar noch recht klein, aber in seiner (Zukunfts-)Branche exzellent positioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link