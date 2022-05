Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (03.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) mit dem Rating "kaufen" auf.Viele Unternehmen seien infolge der voranschreitenden Digitalisierung zunehmend mit einer schwächer werdenden Service-Qualität und -Effizienz ihrer internen und externen Dienstleistungen konfrontiert. Insbesondere wichtige Informationen über Transparenz, Leistung und Kosten involvierter Service-Prozesse stünden oftmals nur begrenzt zur Verfügung. Dies manifestiere sich sowohl in der Kundenbetreuung als auch im innerbetrieblichen Organisationsablauf in Form erheblicher Ineffizienzen. Die rapide steigende Relevanz des auf diese Bereiche abzielenden Enterprise-Service-Management-Marktes (ESM) ergebe sich folglich aus dem zentralen Vorteil, Service-Bedarf und -Angebot mit ESM-Lösungen strukturiert managen zu können.Serviceware sei 1998 gegründet worden und habe im Zuge einer Buy-and-Build-Strategie ab 2003 die sukzessive Umgestaltung seines Leistungsportfolios eingeleitet, um auf die wachsende Nachfrage in genau diesem Markt zu reagieren. Heute verfüge der Software-Anbieter infolgedessen dank seiner All-in-One-ESM-Lösung über eine einzigartige One-Stop-Shop-Positionierung. Die integrierte Software-Suite umfasse derzeit fünf Module, die allesamt attraktive Wachstumschancen aufweisen würden. Die kombinierte Lösungskompetenz in nahezu allen relevanten ESM-Segmenten sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG ein entscheidender Faktor für die Gewinnung von Ausschreibungen sowie die Realisierung umfassender Cross- und Upselling-Potenziale. Die eigenen Lösungen würden dabei selektiv durch IT-Infrastruktur von Drittanbietern ergänzt.Die infolge des Börsengangs eingeleitete Wachstumsinitiative avisiere darüber hinaus eine verstärkte Internationalisierung, die vermehrte Gewinnung von Großkunden, eine umfassende SaaS-Transformation und eine KI-gestützte sowie anorganische Erweiterung des ESM-Portfolios. In der jüngeren Vergangenheit von 2017 bis 2021 hätten sich die SaaS/Service-Erlöse dabei bereits überproportional mit einer CAGR von +35,9% (Konzern: +17,1%) erhöht, wodurch der Anteil wiederkehrender Umsätze inzwischen 61,5% betrage.Neben einem anhaltend zweistelligen Erlöswachstum erscheine auch eine Trendumkehr in der Bottom-Line bereits kurzfristig visibel. Demnach dürfte das nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG an einem Wendepunkt stehende Margenniveau dank Skaleneffekten durch noch nicht vollumfänglich ausgelastete Personalressourcen sowie die andauernde SaaS-Transformation in Verbindung mit einer geringen Churn-Rate von unter 6% p.a. sukzessive steigen und bereits mittelfristig auf das zweistellige Pre-IPO-Niveau zurückkehren (Ø EBITDA-Marge 2015-2017: 11,8%).Die Diskrepanz zwischen Kursperformance und operativer Entwicklung scheine bei Serviceware mittlerweile deutlich zu groß. Der Kapitalmarkt stehe dem Unternehmen nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG keine ausreichende Geduld für die klar kommunizierte Wachstumsstrategie mit temporär erodierenden Margen zu.Auf Basis seiner Bewertungsmethoden weist die Aktie derzeit eine signifikante Unterbewertung auf, weshalb Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, die Serviceware SE mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 24,00 Euro in seine Coverage aufnimmt. (Analyse vom 03.05.2022)