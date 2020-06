Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul For vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Bereits zum zweiten Mal binnen dieses Jahres gehe der führende Anbieter für digitale Arbeitsabläufe, ServiceNow, auf die große Shopping-Tour. Laut einer Pressemitteilung vom 22. Juni habe das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Sweagle unterzeichnet. Durch die Akquise des belgischen Spezialisten für Konfigurationsdatenverwaltung verstärke ServiceNow sein Portfolio in den Bereichen DevOps und IT Operations Management (ITOM).Besonders wichtig seien diese Bereiche für das maschinelle Lernen, welches Kunden die Möglichkeit gebe, potenzielle Fehlkonfigurationen, die zu Produktionsausfällen führen könnten, vorzeitig zu erkennen und diese somit im Idealfall verhindern zu können.Der geplante Zukauf sei strategisch sinnvoll, denn durch die Corona-Pandemie habe sich die Bedeutung für Unternehmen, einer schellen Anpassung der verwendeten Technologie, an sich ändernde Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse nochmals verstärkt.Charttechnisch betrachtet befinde sich die ServiceNow-Aktie im Höhenflug, seit dem Corona-Crash habe der Titel mehr als 50 Prozent zulegen können und notiere aktuell deutlich über den Kursen vor dem Crash. Nun gelte es die 400-Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden.Wer bereits engagiert ist, lässt die Gewinne laufen, Neueinsteiger sollten nach der Kursrally nun zunächst eine leichte Korrektur abwarten, um dann günstiger einsteigen zu können, so Jan Paul For von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link