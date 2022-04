Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.



Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

464,50 EUR +5,27% (28.04.2022, 16:38)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

489,13 USD +4,90% (28.04.2022, 16:27)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass Software "eine deflationäre Technologie in einem inflationären Marktumfeld" sei, beweise eindrucksvoll Microsoft, von dessen Vorstandsvorsitzendem Satya Nadella dieses Zitat stamme. Ein weiterer Beweis dafür seien die starken Quartalszahlen von ServiceNow, dem Marktführer für Workflow-Management-Software.Die Erlöse des Softwareanbieters seien in Q1 gegenüber dem Vorjahr um rund 27 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar gewachsen und hätten damit 20 Millionen Dollar über dem Konsens der Analysten gelegen. Beim Gewinn pro Aktie hätten die US-Amerikaner mit 1,73 Dollar sogar um ganze 23 Cent die Erwartungen geschlagen.Das Unternehmen habe im vergangenen Quartal 52 Deals im Volumen von mehr als eine Million Dollar abgeschlossen. Das entspreche einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent.Wichtig: Die operative und die Cash-Flow-Marge hätten bei beachtlichen 25 respektive 45 Prozent gelegen.CEO Bill McDermott habe im Rahmen des Quartalsberichts von einer anhaltenden hohen Nachfrage nach den ServiceNow-Produkten gesprochen. Unternehmen könnten angesichts des zunehmenden Konkurrenzdrucks schlicht nicht auf digitale Technologien verzichten, so der ServiceNow-Chef.Die Aktie von ServiceNow notiere nach den starken Quartalszahlen rund sieben Prozent im Plus und nehme damit den wichtigen Widerstand bei rund 500 Dollar wieder ins Visier.Das Unternehmen sei eine profitable Wachstumsmaschine und das werde auch in Zukunft angesichts der strategischen Bedeutung der angebotenen Software so bleiben. Kaum ein Konzern könne es sich erlauben, auf die Automatisierung seiner internen Betriebsprozesse und Workflows zu verzichten.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)